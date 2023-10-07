Газа, Палестина, 7 октября, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Движение ХАМАС объявило о захвате в плен десятков израильских солдат и офицеров Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бригады «Аль-Кассам» взяли в плен десятки офицеров и солдат. Они находятся в надёжных местах и в туннелях сопротивления», — говорится в сообщении.

Бои между палестинскими и израильскими подразделениями идут с утра 7 октября. Они начались с масштабной ракетной атаки по Израилю с территории сектора Газа. Также палестинские боевики зашли на израильские объекты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности вести войну. ВВС еврейского государства нанесли удары по 21 объекту на палестинской территории. В прямой эфир телевидения попал момент взрыва одного из объектов ХАМАС.

Минздрав Палестины сообщил, что от ударов Израиля погибли более 160 человек, а ранения получили более 930. В Израиле сообщили о более 100 погибших и свыше 900 раненых. На 8 октября назначили внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с обозрением палестино-израильского конфликта.