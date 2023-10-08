Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Закрытая военная зона создана на территории сектора Газа в зоне ответственности израильской дивизии «Газа». Об этом 8 октября сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Gaetano Virgallito Израиль

«В соответствии с оценкой ситуации, на всей территории ответственности дивизии «Газа» (143-я дивизия, ответственная за оборону границы Израиля с сектором Газа — ред.) объявлена закрытая военная зона. В ЦАХАЛе подчеркивают, что вход в закрытую военную зону запрещен, и просят общественность быть бдительными и не заходить на эту территорию», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля нанесла удары по трём командным центрам ХАМАС. Отмечается, что два объекта военной инфраструктуры ХАМАС были расположены в мечетях и использовались организацией в секторе Газа для совершения нападений на Израиль.

Боевые действия в регионе начались утром 7 октября. Сначала ХАМАС запустило тысячи ракет по Израилю, потом на его территорию зашли боевики, захватив несколько населённых пунктов и армейских постов.

Всего по последним данным более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тыс. пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле. Глава израильского министерства обороны Йоав Галант отдал распоряжение объявить всю территорию Израиля зоной действия «особого положения в области безопасности».