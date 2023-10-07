Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Вся территория Израиля стала зоной действия «особого положения в области безопасности», сообщили в пресс-службе израильского министерства обороны.

Gaetano Virgallito Израиль

Соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Йоав Галант. Это решение позволит израильским военным давать гражданским лицам «указания по безопасности», а также блокировать работу общественных объектов «в соответствии с потребностями безопасности».

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС совершило массированный ракетный обстрел израильской территории. Число погибших в Израиле превысило 250 человек. Ещё более 1450 человек пострадали.

В ответ на действия со стороны ХАМАС израильские военные начали наносить удары по сектору Газа. Йоав Галант заявил, что палестинское движение объявило Израилю войну. Армия обороны еврейского государства объявила о масштабной мобилизации резервистов, в число которых попал бывший глава правительства стары Нафтали Беннет.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что очередная эскалация конфликта в регионе имеет беспрецедентный характер. Он отметил, что происходящее указывает на то, что противостояние не завершится в ближайшие дни.