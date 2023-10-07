Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила о возвращении контроля над большинством поселений на юге страны, возле границы с сектором Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на представителя военных.

Иван Шилов ИА Регнум

В число этих населённых пунктов попали Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз, а также ещё примерно десять других.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС запустило тысячи ракет по израильской территории. Затем боевики группировки зашли в Израиль, заняв несколько населённых пунктов и военных блок-постов.

Газета Haaretz написала, что в атаке на еврейское государство участвовали от 200 до 300 членов ХАМАС. Согласно последним данным, те продолжают удерживать ряд позиций и захватили заложников.

При этом израильские военные смогли вернуть одну базу. Израиль в ответ на атаку начал бомбардировку объектов в секторе Газа. В результате ударов погибли более 230 человек и ещё свыше 1700 — пострадали.

В Израиле в свою очередь проинформировали, что жертвами атак ХАМАС на израильскую территорию стали 100 человек. Ещё свыше 900 жителей еврейского государства оказались ранены.