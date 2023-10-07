Москва, 7 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Российские миротворцы свернули один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщили 7 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернут один наблюдательный пост в Аскеранском районе», — говорится в информационном бюллетене ведомства.

По его данным, российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения.

В Минобороны также сообщили о завершении подсчёта вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным формированиям в Нагорном Карабахе. Таким образом, военные сдали 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, один беспилотник, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, а также около 66,1 млн боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Минобороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий».

На следующий день, 20 сентября, обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли, в том числе замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган.

Также 20 сентября при посредничестве миротворцев Степанакерт согласился на условия Баку. После прекращения огня из Нагорного Карабаха в Армению выехали более ста тысяч вынужденных переселенцев — практически всё население региона.

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы погибли, защищая армянское население в Нагорном Карабахе.

Российский президент также 5 октября напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана. В Праге осенью 2022 года прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Армянская сторона признала азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах.

Глава непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.