Краснодар, 5 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана и это неизбежно вело к тому, что Баку установит контроль над регионом, напомнил президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Diego Herrera/Global Look Press Никол Пашинян

«Можно что угодно говорить об этом статусе, но это было ключевым вопросом <…> Армения его решила, Карабах перешёл в состав Азербайджана официально», — сказал он.

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