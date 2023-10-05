Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Россия делала всё возможное, и российские миротворцы погибли, защищая армян в Нагорном Карабахе, заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы использовали всё, чем мы располагали в правовом смысле для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую», — сказал президент.

Президент добавил, что в Нагорном Карабахе почти не осталось армянского населения.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались боевые действия. Минобороны Азербайджана объявило о проведении «антитеррористических мероприятий». На следующий день, 20 сентября, конфликтующие стороны в Карабахе договорились о перемирии. При посредничестве миротворцев Степанакерт согласился на условия Баку. После прекращения огня из Карабаха уехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

В Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. В том числе погиб замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. Позже подозреваемых в гибели миротворцев задержали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что погибшие в Карабахе военнослужащие приняли на себя удар, выполняя мирную миссию. Она также сказала, что вечный позор ляжет на тех, кто клеветал на миротворцев и проявлял чёрную неблагодарность.

В октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Комментируя ситуацию в Карабахе, Путин 12 сентября подчеркнул, что власти Армении сами признали суверенитет Азербайджана над спорной территорией.

По указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна с января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование.