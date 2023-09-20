Баку, 20 сентября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Минобороны Азербайджана подтвердило информацию о достижении договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Военное ведомство указало, что в рамках договорённостей в Карабахе «незаконные формирования сдадут всё вооружение и тяжёлую технику».

«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в ходе операции военные Азербайджана взяли под контроль более 90 боевых позиций Армении.

Ранее СМИ Армении сообщили о полном прекращении боевых действий, которое достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

Кроме того, администрация президента Азербайджана сообщила о запланированной на 21 сентября встрече с представителями армянского населения региона для обсуждения вопросов реинтеграции.

«По предложению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, в Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

В свою очередь, Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

Минобороны РФ ранее призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения. МИД России также призвал конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, а Кремль напомнил о наличии серьёзной и обширной базы согласованных документов для урегулирования ситуации.

При этом 20 сентября, отвечая на критику Пашиняна относительно действий миротворцев РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Азербайджан проводит военную операцию в Нагорном Карабахе де-юре на своей территории, поэтому обвинения Армении в невыполнении российскими миротворцами своих обязательств беспочвенны.

В Праге в октябре 2022 года Никол Пашинян сам заявил о готовности признать суверенитет Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.