Российские миротворцы погибли при обстреле автомобиля в Карабахе
Москва, 20 сентября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль, в котором российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста в районе деревни Джанятаг. Находившиеся в машине военнослужащие погибли. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Максим Блинов/РИА Новости
«Автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении.
новость дополняется