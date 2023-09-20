Москва, 20 сентября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль, в котором российские миротворцы возвращались с наблюдательного поста в районе деревни Джанятаг. Находившиеся в машине военнослужащие погибли. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Максим Блинов/РИА Новости

«Автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — говорится в сообщении.

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