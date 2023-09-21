Москва, 21 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Среди погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцев оказался замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. Его дочь Лина Ковган в беседе с ИА Регнум 21 сентября рассказала о его смерти.

Пресс-служба Северного флота Иван Ковган

«О смерти отца нашей семье сообщили по телефону», ― сказала девушка корреспонденту ИА Регнум.

Она добавила, что ей сейчас сложно разговаривать.

«Связи с отцом по телефону не было. Мы не общались из-за этого последнее время», ― добавила Лина.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября Минобороны распространило информацию об обстреле из стрелкового оружия машины, на которой российские миротворцы ехали с наблюдательного поста. Это произошло в районе села Джанятаг в Нагорном Карабахе на фоне обострения ситуации.

Российские военные, находившиеся в автомобиле, погибли. На место выехали представители российских и азербайджанских следственных органов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 21 сентября принёс свои извинения, пообещав расследовать случившееся и наказать виновных. Азербайджанский лидер заявил, что Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших.

Также стало известно, что в связи с гибелью российских миротворцев отстранили от работы командира корпуса азербайджанских Вооружённых сил, подчинённые которого обстреляли российских военных. Кроме того, в рамках расследования задержали подозреваемых.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские миротворцы, погибшие в Нагорном Карабахе, приняли на себя удар, выполняя свою мирную миссию.