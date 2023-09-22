Москва, 22 сентября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Военный погиб при ракетном ударе Киева по Севастополю, сообщили 22 сентября в Минобороны России.

«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет Вооружённых сил Украины (ВСУ).

О ракетном ударе по штабу Черноморского флота 22 сентября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате здание штаба получило повреждения. Позже глава региона Сергей Аксёнов заявил, что ПВО сбила крылатые ракеты над территорией Крыма и призвал жителей сохранять спокойствие. Позднее власти заявили, что ситуация после удара ВСУ по штабу Черноморского флота находится под контролем.

После сообщения об ударе по штабу советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об уничтожении ракеты возле Бахчисарая.

Помимо этого, в ночь на 22 сентября в российском оборонном ведомстве заявили, что военные сбили над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа.