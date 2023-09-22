Севастополь, 22 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что информация о пострадавших уточняется. Он также призвал граждан не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО.

Ранее 22 сентября Минобороны России сообщило, что военные сбили в ночь на пятницу над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.

В ночь на 21 сентября Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.