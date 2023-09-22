Симферополь, 22 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил 22 сентября об уничтожении ракеты возле Бахчисарая.

Mil.ru ПВО

«В Бахчисарае всё спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава», — написал он в Telegram-канале.

Крючков уточнил, что ликвидацией последствий падения обломков ракеты заняты силы МЧС.

Часом ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. Он призвал сохранять осторожность и не публиковать фото и видео с места ЧП. После этого губернатор сообщил о риске ещё одного ракетного удара. Развозжаев заявил, что на месте ракетного удара по штабу флота работают спасатели, пожарные тушат огонь, аэромобильную группировку привели в готовность.

Минобороны России 22 сентября также сообщило об уничтожении в ночь на пятницу над Чёрным морем двух украинских беспилотников самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани. В тот же момент Киев предпринял попытку массированной атаки на Севастополь, но российские системы ПВО сбили 19 беспилотников.