Севастополь, 22 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ситуация после удара ВСУ по штабу Черноморского флота 22 сентября находится под контролем, экстренные службы ведут работы по тушению возникшего пожара.

РИА Новости

«Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб», — написал он в Telegram-канале.

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По предварительной информации, гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы, сообщил губернатор. На месте ЧП развернули оперативный штаб, работу которого контролируют и. о. замгубернатора Евгений Горлов и и. о. главы департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

«Идёт координация работы всех служб. Продолжается подомовой обход», — сообщил Развожаев.

Об ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе он сообщил днём 22 сентября. Губернатор призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов, звонить при необходимости в службу спасения и не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО.

Через час советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об уничтожении ракеты возле Бахчисарая. Он уточнил, что ликвидацией последствий падения обломков ракеты заняты силы МЧС.

Минобороны России 22 сентября также сообщило об уничтожении в ночь на пятницу над Чёрным морем двух украинских беспилотников самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани. В тот же момент Киев предпринял попытку массированной атаки на Севастополь, но российские системы ПВО сбили 19 беспилотников.