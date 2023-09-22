Севастополь, 22 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь 22 сентября, заявило Минобороны России.

«Сегодня днём киевским режимом нанесён ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет», — говорится в сообщении ведомства.

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Как сообщало ИА Регнум 22 сентября, об ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов, звонить при необходимости в службу спасения и не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО. Позднее он заявил, что ситуация после удара ВСУ по штабу ЧФ находится под контролем, экстренные службы ведут тушат возникший пожар. По предварительной информации, гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы, на месте развернули оперативный штаб.

Через час после сообщения об ударе по штабу советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об уничтожении ракеты возле Бахчисарая. Он уточнил, что МЧС ликвидируют последствия падения обломков ракеты.