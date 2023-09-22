Симферополь, 22 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Над территорией Крыма силами ПВО сбиты крылатые ракеты, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота. В результате здание получило повреждения.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российский полуостров. В ночь на 22 сентября Минобороны России сообщило, что военные сбили над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа.

Накануне Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Крым.

Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.