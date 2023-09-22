Москва, 22 сентября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Российские военные сбили в ночь на 22 сентября над акваторией Черного моря два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани. Удар дронов отразили средства противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября силы ПВО поразили два БПЛА в районе Севастополя. Упавшие на траву обломки дронов вызвали небольшое возгорание травы в селе Верхнесадовое и Кача.

20 сентября в Адлерском районе Сочи произошёл пожар недалеко от нефтебазы и аэропорта. Он охватил резервуар с дизельным топливом.

В соцсетях местные жители сообщали, что слышали взрыв незадолго до пожара. При этом официального подтверждения этой информации не было. Позже появилась видеозапись с кадрами с места происшествия.

В ночь на 21 сентября российские военные отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Крым. ВСУ пытались ударить по полуострову, используя 19 БПЛА.