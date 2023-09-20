Москва, 20 сентября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в угоду Западу фактически отказался от защиты интересов армянских общин в Нагорном Карабахе и сосредоточился на провокации России, что привело к обострению конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

19 сентября Азербайджан заявил о начале «антитеррористических действий» локального характера. Карабахская сторона сообщила о применении Азербайджаном артиллерии, боевых самолётов и дронов. 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики при посредничестве российских миротворцев договорились с Азербайджаном о прекращении огня.

По мнению Шаповалова, прежде всего в обострении конфликта и новом развитии боевых действий в Нагорном Карабахе виновен Запад, который провоцирует конфликты по периметру российских границ.

«Но также виноват и Пашинян, который ещё в октябре 2022 года признал границы Азербайджана и фактически отказался от защиты интересов армянских общин в Карабахе. И он в угоду Западу идёт на то, что бросает на произвол судьбы армянское население Карабаха», — отметил Шаповалов.

Он подчеркнул, что премьер Армении сам лично определил статус Карабаха как территории Азербайджана согласно подписанным документам, в которых в квадратных километрах определялась территория Азербайджана и Армении. Кроме того, по словам политолога, Пашинян своими заявлениями и действиями поставил под вопрос функционал российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что задачи российских миротворцев ещё в трехстороннем соглашении определялись как наблюдательные. Однако после признания Пашиняном Карабаха как территории Азербайджана статус российских миротворцев стал менее определённым.

«Заявления Пашиняна ставят под вопрос миротворческую миссию России. Но Россия не может защитить народ Карабаха, если Армения отказывается от его защиты и говорит, что не имеет к этому отношения. И Россия, несмотря на провокации армянского премьера, выполняет свои обязательства. Не в интересах России этот конфликт, мы стремимся к миру на Закавказье», — обратил внимание политолог.

Он также подчеркнул, что действия Пашиняна в последнее время носят провокационный характер. Так Армения отказалась от совместных учений по линии ОДКБ, но согласилась на совместные с НАТО. Кроме того, армянские политики стали позволять себе недвусмысленные заявления в отношении России, стараясь продемонстрировать, что якобы Россия виновата в действиях Азербайджана.

«Армянское руководство ведет себя как сторона, не имеющая собственной субъектности. Они пытаются сформировать прозападное правительство. А задача Запада состоит в том, чтобы установить контроль над южным Кавказом, чтобы создавать проблемы для России, чтобы распылять её силы. И Пашинян этому помогает», — указал Шаповалов.

По мнению политолога, договорённость сторон о прекращении огня ещё не гарантирует полного исхода конфликта. Кроме того, он допустил, что если Пашинян будет следовать западным интересам и дальше, то ситуация может закончиться гуманитарной катастрофой.

«Будет развиваться по драматическому сценарию с большим исходом армянского населения из Нагорного Карабаха, вместо того чтобы, используя всевозможные ресурсы, добиваться национальных и культурных интересов. Пашинян становится в позицию незаинтересованности, фактически бросив армянское население на произвол судьбы», — отметил Шаповалов.

Как передавало ИА Регнум, в Степанакерте 20 сентября сообщили, что приняли ультиматум Баку и для прекращения огня согласны на разоружение армии. Минобороны Азербайджана подтвердило договорённости. Стороны условились о перемирии с 13:00 (12:00 мск), отметив важную роль в переговорах российских миротворцев, дислоцированных в регионе.

Минобороны России также подтвердило, что конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе договорились о прекращении боёв. В министерстве отметили, что миротворцы ведут работу с обеими сторонами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по этому поводу заявил, что принял к сведению информацию о ситуации в регионе. Он также подчеркнул, что Армения не участвовала в переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, напомнил, что Пашинян в октябре 2022 года подписал Алма-Атинскую декларацию 1991 года, в которой Нагорный Карабах числится как территория Азербайджана. Официальный представитель Кремля отметил, что после этого действия Баку в Карабахе юридически являются действиями на азербайджанской территории.