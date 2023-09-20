Москва, 20 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал беспочвенными прозвучавшие от Армении обвинения в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе. На брифинге 20 сентября представитель Кремля озвучил несколько критериев оценки, из которых исходит российская сторона.

РИА Новости/Валерий Мельников

По словам Пескова, первый — трёхсторонние договорённости, второй — заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о признании границ Азербайджана по 1991 году, то есть признания за ним Нагорного Карабаха. Следовательно, указал представитель Кремля, речь де-юро идёт о действиях азербайджанской стороны у себя на территории.

«Мы не принимаем упреки в свой адрес. Тем более после решения Армении. Подобные обвинения в наш адрес беспочвенны, ни на чем не основаны. Несмотря на это, мы продолжаем контакты с Арменией, она была и остаётся нашим союзником, продолжаем контакты с Азербайджаном, с армянами в Карабахе», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха. Операцию, как заявило ведомство, начали для пресечения провокаций, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения.

Пашинян заявил в связи с этим, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей, пытаясь вовлечь его в вооружённое противостояние. Также он сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении. Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Он сказал, что для урегулирования в регионе достаточно тех документов и договорённостей, которые в 2020–2022 гг. заключили республики при участии Москвы.

После подписания 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия. В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.