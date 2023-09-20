Москва, 20 сентября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. При посредничестве российских миротворцев в Нагорном Карабахе была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий между Азербайджаном и представителями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 20 сентября сообщили в Минобороны России.

Александр Патрин/ТАСС

«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий», — заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что командование находится в тесном контакте с Азербайджаном и карабахской стороной.

Ранее о согласии на прекращение огня сообщили и в Карабахе, и в Азербайджане. Отмечалась роль российского миротворческого контингента, который стал посредником между двумя сторонами.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не участвовал в переговорном процессе, но принимает к сведению решение властей Карабаха о прекращении боевых действий. Также он отметил снижение уровня боевых действий в регионе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло накануне. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. По состоянию на 20 сентября в Баку заявляли о взятии под контроль 90 позиций армянских ВС.

Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей. Кроме того, посол Армении по особым случаям Эдмон Марукян заявил о том, что якобы настала очередь США решать вопрос в Нагорном Карабахе.

Как писало ИА Регнум, и сам Пашинян делал ставку не на Россию, а на США. В начале сентября он назвал стратегической ошибкой стремление Еревана полагаться в области безопасности исключительно на Москву — и заявил, что Армения «уже вкусила горькие плоды» этой ошибки.

Однако Белый дом и Брюссель после эскалации ограничились заявлениями о том, что внимательно следят за ситуацией и надеются на прекращение Азербайджаном боевых действий.

Минобороны России 19 сентября призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения. Кремль напомнил о наличии обширной базы согласованных документов для урегулирования ситуации.

При этом 20 сентября, отвечая на критику Пашиняна относительно действий миротворцев РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Баку, по сути, проводит военную операцию де-юре на своей территории, поэтому обвинения Армении беспочвенны.

В Праге в октябре 2022 года Никол Пашинян сам заявил о признании суверенитета Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

Российские миротворцы, указали в Минобороны РФ 20 сентября, продолжат исполнять свои функции и выполнять работу по оказанию помощи мирному населению Карабаха и эвакуации людей в безопасные районы.