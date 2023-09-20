Ереван, 20 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Ереван принял к сведению, что руководство Нагорного Карабаха согласилось на условия Азербайджана сложить оружие и расформировать вооружённые силы республики для прекращения боевых действий, заявил 20 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Он отметил снижение интенсивности боёв в регионе, хотя они пока полностью не прекратились. Глава правительства также подчеркнул, что Армения не участвовала в переговорах между Степанакертом и Баку. Он также выразил надежду, что российские миротворцы продолжат полноценно выполнять миссию в Карабахе.

«Армения не участвовала в [подготовке] подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений», — сказал Пашинян.

Премьер-министр назвал непонятными для него требования Баку вывести Вооружённые силы Армении из Карабаха. Он подчеркнул, что в регионе не было военнослужащих армии Армении с августа 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, аппарат президента Нагорного Карабаха 20 сентября заявил, что Степанакерт принял условия Баку по прекращению огня и расформирует вооруженные силы непризнанной республики. Также карабахские власти обязались вывести из региона военнослужащих ВС Армении, тяжёлую технику и вооружение для утилизации. В заявлении говорится, что соглашение заключили при посредничестве командования российских миротворцев, размещённых в Карабахе. Время прекращения боевых действий назначили на 13:00 20 сентября.

Боевые действия в Карабахе начались 19 сентября. В Азербайджане заявили, что проводят «антитеррористические действия». Карабахская сторона сообщила о применении Азербайджаном артиллерии, боевых самолётов и дронов.

Пашинян заявил, что Армения не является стороной конфликта. Он призвал вмешаться в ситуацию Совбез ООН и российских миротворцев. При этом в октябре 2022 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения армянской стороны в адрес миротворцев в Нагорном Карабахе, отметил, что они не имеют оснований. Он напомнил про решение Пашиняна признать регион частью Азербайджана, после чего действия Баку в Карабахе юридически являются действиями на азербайджанской территории.