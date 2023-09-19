Москва, 19 сентября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Любые попытки силовых посягательств со стороны Украины на Крым повлекут незамедлительный жёсткий ответ России, заявила на брифинге 19 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Любые попытки получат немедленный и жёсткий ответ, как это было ранее. Хотела бы напомнить киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор в 2014 году», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что они знали, что их ждёт, если они останутся территорией Украины, что их будут «выкуривать» с полуострова экономически, социально, гуманитарно. Так она прокомментировала высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который пригрозил «выкурить россиян из Крыма» с помощью оружия. Он также пообещал, что украинские атаки на полуостров продолжатся. Помимо этого, как сообщало ИА Регнум, Данилов 5 сентября заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, определённое время она шла в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. Захарова, комментируя это, ответила, что Украина наконец-то поняла свою роль «инструмента» в глобальной политике Запада.

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов 6 сентября посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому начать готовиться к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины, результатом которого, по его словам, станет уход ряда регионов из-под власти Киева, в частности Харькова, Екатеринослава, Николаева и Одессы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 украинских беспилотников самолётного типа попытались атаковать различные объекты в Крыму в ночь на 30 июля, но российские средства противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы отразили атаку. Позднее Киев использовал переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200 при повторной попытке атаки на Крымский мост 12 августа, но российское ПВО также обнаружило и сбило её в воздухе. Как 13 сентября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, Украина направила ракеты на Севастополь из-за зависти к Крыму и жажды мести.

В беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что атаки беспилотников на Крым говорят о том, что ВСУ под руководством НАТО продолжают надеяться на захват полуострова и, значит, России нужно ещё дальше отодвигать от своих границ украинские войска. По его мнению, необходимы и дополнительные средства ПВО для отражения атак. Перенджиев не исключил, что дроны могут запускать и с территории России.