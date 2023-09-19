Захарова пообещала жёсткий ответ на посягательства ВСУ на Крым
Москва, 19 сентября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Любые попытки силовых посягательств со стороны Украины на Крым повлекут незамедлительный жёсткий ответ России, заявила на брифинге 19 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Любые попытки получат немедленный и жёсткий ответ, как это было ранее. Хотела бы напомнить киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор в 2014 году», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что они знали, что их ждёт, если они останутся территорией Украины, что их будут «выкуривать» с полуострова экономически, социально, гуманитарно. Так она прокомментировала высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который пригрозил «выкурить россиян из Крыма» с помощью оружия. Он также пообещал, что украинские атаки на полуостров продолжатся. Помимо этого, как сообщало ИА Регнум, Данилов 5 сентября заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, определённое время она шла в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. Захарова, комментируя это, ответила, что Украина наконец-то поняла свою роль «инструмента» в глобальной политике Запада.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов 6 сентября посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому начать готовиться к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины, результатом которого, по его словам, станет уход ряда регионов из-под власти Киева, в частности Харькова, Екатеринослава, Николаева и Одессы.
Как сообщало ИА Регнум, 25 украинских беспилотников самолётного типа попытались атаковать различные объекты в Крыму в ночь на 30 июля, но российские средства противовоздушной обороны и комплексы радиоэлектронной борьбы отразили атаку. Позднее Киев использовал переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200 при повторной попытке атаки на Крымский мост 12 августа, но российское ПВО также обнаружило и сбило её в воздухе. Как 13 сентября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, Украина направила ракеты на Севастополь из-за зависти к Крыму и жажды мести.
В беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что атаки беспилотников на Крым говорят о том, что ВСУ под руководством НАТО продолжают надеяться на захват полуострова и, значит, России нужно ещё дальше отодвигать от своих границ украинские войска. По его мнению, необходимы и дополнительные средства ПВО для отражения атак. Перенджиев не исключил, что дроны могут запускать и с территории России.