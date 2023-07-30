Москва, 30 июля, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Двадцать пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа попытались атаковать различные объекты в Крыму в ночь на 30 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Российские военные отразили нападение средствами противовоздушной обороны (ПВО) и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Система ПВО сбила в общей сложности шестнадцать аппаратов. Еще девять беспилотников подверглись действию РЭБ и потерпели крушение в акватории Черного моря, а также мыса Тарханкут.

В ведомстве назвали случившееся неудавшейся террористической атакой, в ходе отражения которой никто не пострадал и удалось избежать разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июля ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками. Часть из них российские военные сбили средствами ПВО или подавили комплексами РЭБ.

Еще один дрон ударил по складу боеприпасов в Джанкойском районе. Кроме того, обломки другого беспилотника упали на частный жилой дом в Кировском районе.

В Минобороны уточнили, что речь шла об атаке с применением 17 дронов. Из-за случившегося жителей ряда сел в Джанкойском районе эвакуировали.