Симферополь, 6 сентября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о российском Крыме и подумать об административных изменениях территории Украины. С таким призывом к украинскому лидеру выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленскому пора забыть в своем воспалённом мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда», ― сказал в беседе с РИА Новости спикер Госсовета.

Константинов посоветовал украинскому президенту начать готовиться к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины, результатом которого, по его словам, станет уход ряда регионов из-под власти Киева, в частности Харькова, Екатеринослава, Николаева и Одессы.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент 5 сентября подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Киев принял этот документ в рамках своего плана по захвату полуострова. Кроме нового районного деления, в законе предусматривается провидение в Крыму декоммунизации, а также создание военных и военно-гражданских администраций.

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал этот закон ещё одним безумным шагом действующего президента Украины.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные займут Одессу и Харьков в случае затягивания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва работает над достижением заявленных целей специальной военной операции, в то время как ни Киев, ни Вашингтон не могут этому помешать.

Риттер напомнил, что ранее Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области стали частями России, и подчеркнул, что если киевские власти продолжат затягивать конфликт, рискуют потерять ещё большую территорию.

Старший научный сотрудник Института Катона (США) по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер придерживается такого же мнения. Он считает, что провал контрнаступления ВСУ и успехи российской армии свидетельствуют от том, что Зеленский не только не сможет вернуть страну к границам 1991 года, но и должен готовиться к новым территориальным потерям.