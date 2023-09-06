Москва, 6 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Украина наконец-то поняла свою роль в глобальной политике Запада, что она является не более чем инструментом. Об этом 6 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, назвавшего конфликт Москвы и Киева частью третьей мировой войны.

Станислав Красильников/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Дипломат добавил, что до Украины дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами.

«Дошло ли до «избранных», что они инструмент? Думаю, да», — написала представитель внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.

Захарова считает, что такую «истерику» представитель Киева устроил именно потому, что осознал реальность.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 5 сентября заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, определённое время она шла в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу.

Также секретарь СНБО добавил, что Украина должна вступить в НАТО, чтобы усилить Североатлантический альянс. По его словам, после украинского конфликта изменится роль большинства мировых институций.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов посоветовал украинскому президенту начать готовиться к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины, результатом которого, по его словам, станет уход ряда регионов из-под власти Киева, в частности Харькова, Екатеринослава, Николаева и Одессы.