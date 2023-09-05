Киев, 6 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что третья мировая война уже началась.

President.gov.ua Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идёт определённые время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», — сказал Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности.

Также секретарь СНБО добавил, что Украина должна вступить в НАТО, чтобы усилить Североатлантический альянс. По его словам, после украинского конфликта изменится роль большинства мировых институций.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оппоненты России из западных государств активно толкают все остальные страны к началу третьей мировой войны.