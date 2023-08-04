Москва, 4 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Очередная массированная атака беспилотников на Крым говорит о том, что ВСУ под руководством НАТО продолжают надеяться на захват полуострова, и, значит, России нужно ещё дальше отодвигать от своих границ украинские войска. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ в ночь на 4 августа сбили и подавили 13 беспилотников Украины, которые пытались осуществить террористическую атаку на объекты Крыма. В ведомстве сообщили об уничтожении десяти БПЛА дежурными средствами ПВО. Ещё три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Военный эксперт Перенджиев обратил внимание, что террористические атаки с использованием дронов на сегодняшний день уже доведены до огромного масштаба — так, раньше подлёт украинских БПЛА осуществлялся не чаще раза в месяц, сейчас же — практически ежедневно.

«Они действительно продолжают надеяться заполучить Крым, начинают его атаковать массированно, как когда-то начинали на Донбассе. Но сейчас речь уже не о ВСУ, поскольку Украина не обладает такими возможностями, у них своих таких дронов нет, поэтому нужно говорить об атаках НАТО совместно с ВСУ. Получается, НАТО выделило серьёзные средства на это, выстроило инфраструктуру на Украине для запуска», — отметил Перенджиев.

По мнению военного эксперта, России нужно ещё дальше отодвигать украинские войска от своих границ, чтобы снизить угрозу атак беспилотников на Крым.

«Придётся отодвигать их до самого Киева, брать под контроль весь юг Украины и все восточные города. Но мы всё время говорим только об отражении атаки, и как говорил президент: «Мы ещё не начали». Так вот пора начинать, потому что ситуация уже выходит из-под контроля, и это не нормально, когда постоянно происходят такие угрозы безопасности», — указал военный эксперт.

Также он уверен, что необходимы и дополнительные средства ПВО для отражения атаки. Перенджиев не исключил, что некоторые дроны могут запускаться и с территории России, из разных городов, поэтому необходимы усиленные меры для поиска диверсантов и точек изготовления беспилотных аппаратов на территории нашего государства.

«Нам нужно вырабатывать систему противодействия этим беспилотникам. Системы ПВО есть, ими хорошо оснащены города, хотя, видимо, нужно ещё больше. Также надо создавать антидроновые посты с караульной охраной», — отметил Перенджиев.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные пресекают попытки атак ВСУ с применением беспилотников в разных регионах: в Крыму, Москве и Подмосковье, Калужской, Брянской и других областях. Так, ночью 4 августа ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск. Все аппараты удалось сбить российскими системами ПВО.

3 августа система ПВО обнаружила и сбила семь украинских беспилотников, пролетавших над юго-западной частью Калужской области. По данным Минобороны, аппараты были направлены противником с целью террористической атаки. Деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов 30 июля.

Также в ночь на 4 августа ВСУ попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. В ходе отражения атаки безэкипажные катера уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, которые осуществляют охрану внешнего рейда военно-морской базы.