Симферополь, 12 августа, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Киев вновь использовал переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200 при повторной попытке атаки на Крымский мост 12 августа, заявили в Минобороны России. Пострадавших и разрушений нет.

Иван Шилов ИА Регнум С-200

«Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что российские средства ПВО обнаружили и сбили украинскую ракету в воздухе.

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Как сообщало ИА Регнум, при первой попытке удара ВСУ также использовали ударный вариант ракеты С-200. В общей сложности Киев трижды попытался атаковать мост. Так, в ночь на 12 августа российские системы ПВО пресекли первую попытку, когда в сторону объектов Крыма направились 20 беспилотников, 14 из которых уничтожила ПВО, ещё шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы. Днём глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ПВО сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Для обеспечения безопасности переправы власти выставили дымовую завесу, но вскоре стало известно о ещё одной сбитой ракете. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие варварские акции не могут быть оправданы и не останутся без ответа.