Симферополь, 13 сентября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Украина направила ракеты на Севастополь из-за зависти к Крыму и жажды мести. Об этом заявил 13 сентября глава крымского парламента Владимир Константинов.

Известия/Александр Полегенько

По информации Минобороны РФ, ночью ВСУ атаковали крылатыми ракетами судоремонтный завод в Севастополе, а также направили три безэкипажных катера против отряда кораблей Черноморского флота, которые совершали морской переход.

«Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, киевский режим хочет отомстить жителям Крыма за то, что в 2014 году они продемонстрировали всему миру свой отказ мириться с нацистским режимом на Украине и попранием памяти предков. Крымский полуостров взял курс на возвращение на историческую родину в Россию.

Все попытки Киева навредить и запугать крымчан ущербны и ничтожны, подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ выпустили по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, остальные ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте. Патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать отряд кораблей на морском переходе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что результате ночной атаки, по предварительным данным, пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести.