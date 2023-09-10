Вашингтон, 10 сентября, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил 10 сентября, что среди участников саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии было достигнуто «достаточное согласие» относительно «справедливого мира» на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он подчеркнул, что мир должен быть достигнут, основываясь на принципах Устава ООН и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщало ИА Регнум, саммит G20 состоялся 9–10 сентября в Нью-Дели. По итогам него лидеры стран-участниц приняли итоговое заявление, в котором украинский вопрос упоминается как кризис, требующий дипломатического решения. Стороны упомянули, что точки зрения на встрече высказывались разные и о какой-то единой речи не шло.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммита. По его словам, этого не произошло из-за консолидированной позиции Глобального Юга. Российская сторона донесла до участников свою позицию, по которой Киев самостоятельно разрушил территориальную целостность своей страны, результатом чего стало вступление в силу принципа самоопределения народов в соответствии с Уставом ООН.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв также заявил, что декларация «Группы двадцати», принятая на саммите годом ранее, осуждала специальную военную операцию России на Украине, но в этом году это не повторилось, что означает провал антироссийских инициатив членов G7. В США итоговое заявление G20 назвали капитуляцией перед Москвой и ударом по Западу. Киеве также остался недоволен итоговым коммюнике.