Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Участники саммита G20, проходящего в Нью-Дели, приняли совместную итоговую декларацию. Документ 9 сентября разместили на сайте форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Мы встречаемся в решающий момент истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят будущее нашего народа и нашей планеты», — говорится в преамбуле декларации.

В документе также обратили внимание на конфликт на Украине, который негативно повлиял на глобальную энергетическую безопасность, цепочки поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и экономический рост. При этом в нём отметили, что разные страны имеют различное мнение по этому вопросу.

«Были разные точки зрения и оценки ситуации», — говорится в декларации.

Кроме того, представители G20 выступили против применения ядерного оружия и призвали отказаться от угроз его применения. Они также призвали не допустить «эпохи войн».

Лидеры G20 также призвали к полному исполнению условий зерновой сделки, чтобы можно было обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России и с Украины. Они отметили, что это нужно для наименее развитых стран, особенно в Африке.

В итоговой декларации подняли и вопрос реформы Всемирной торговой организации. Участники саммита подтвердили, что их нужно продолжать, чтобы создать работающую систему урегулирования споров, которая будет доступна для всех членов ВТО к 2024 году.

Представители стран также подтвердили, что G20 — экономический форум, способствующий международному сотрудничеству, и не предназначен для разрешения других проблем.

«Это не площадка для разрешения геополитических вопросов и вопросов по безопасности, осознаём, что эти вопросы могут иметь существенные последствия для глобальной экономики», — отметили в документе.

Следующие саммиты G20 пройдут Бразилии в 2024 году, в ЮАР в 2025-м и в США в 2026 году, говорится в коммюнике. В нём также приветствуется намерение Саудовской Аравии провести саммит на своей территории в новом цикле.

Президент России не приехал на саммит в Нью-Дели, а также не стал выступать с видеообращением к его участникам. Вместо него в Индию прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. От участия в саммите также отказался председатель Китая Си Цзиньпин, что вызвало разочарование у президента США Джо Байдена.