Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Итоговая декларация саммита «Группы двадцати» (G20) в Индии стала ударом по Западу, так как она показала отсутствие глобального консенсуса по поддержке Киева. Об этом 9 сентября написала британская газета Financial Times.

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Это заявление, выработанное в ходе многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран, которые в течение последнего года пытались убедить развивающиеся страны осудить Москву и поддержать Украину», — говорится в публикации.

По мнению авторов публикации, посвящённые кризису на Украине формулировки свидетельствуют об отсутствии консенсуса в мире по поддержке Киева. Отмечается, что в декларации говорится только о военном конфликте на Украине, что ранее отвергалось западными союзниками Киева, так как эта формулировка подразумевает, что обе стороны в равной степени причастны к нему.

Как сообщало ИА Регнум, ранее участники саммита G20, проходящего в Нью-Дели, приняли совместную итоговую декларацию. В ней говорится, что конфликт на Украине негативно повлиял на глобальную энергетическую безопасность, цепочки поставок, макрофинансовую стабильность, инфляцию и экономический рост, а также разные страны имеют различное мнение по этому вопросу.

Позднее шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Москва считает сформулированную в итоговой декларации саммита в Нью-Дели позицию объединения по Украине сбалансированной. Она уточнила, что по украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и партнёров.