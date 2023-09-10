Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммита G20 в Нью-Дели, сообщил 10 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Благодаря консолидированной позиции Глобального Юга удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня», — заявил Лавров.

Тема Украины на саммите упоминалась. Упомянули её и в итоговом документе мероприятия, но касалось это обсуждение не столько Украины, сколько принципов, которые должны действовать при урегулировании конфликтов, отметил глава МИД.

«Да, там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, российский МИД перед саммитом G20 предупредил, что на участников мероприятия США и их союзники пытаются повлиять, чтобы в итоговом коммюнике прозвучала проамериканская позиция, в том числе по Украине.

Документ саммит G20 обнародовал накануне, 9 сентября — после его подписания. Украинская тема в нём упоминается как кризис, который необходимо решать дипломатическим путём. В коммюнике участники саммита отразили тот факт, что точки зрения по вопросу Украины на встрече высказывались разные и о какой-то единой речи не шло.

Также авторы документа отметили, что встречи Группы двадцати нацелены на обсуждения не столько геополитических, сколько внутренних вопросов.

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