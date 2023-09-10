Лавров заявил о срыве попыток «украинизировать» повестку саммита G20
Нью-Дели, 10 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Запад проиграл в попытке украинизировать повестку саммита G20 в Нью-Дели, сообщил 10 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам мероприятия.
«Благодаря консолидированной позиции Глобального Юга удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня», — заявил Лавров.
Тема Украины на саммите упоминалась. Упомянули её и в итоговом документе мероприятия, но касалось это обсуждение не столько Украины, сколько принципов, которые должны действовать при урегулировании конфликтов, отметил глава МИД.
«Да, там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют», — сказал Лавров.
Как сообщало ИА Регнум, российский МИД перед саммитом G20 предупредил, что на участников мероприятия США и их союзники пытаются повлиять, чтобы в итоговом коммюнике прозвучала проамериканская позиция, в том числе по Украине.
Документ саммит G20 обнародовал накануне, 9 сентября — после его подписания. Украинская тема в нём упоминается как кризис, который необходимо решать дипломатическим путём. В коммюнике участники саммита отразили тот факт, что точки зрения по вопросу Украины на встрече высказывались разные и о какой-то единой речи не шло.
Также авторы документа отметили, что встречи Группы двадцати нацелены на обсуждения не столько геополитических, сколько внутренних вопросов.
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