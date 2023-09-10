Москва, 10 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Декларация «Группы двадцати» (G20), принятая на саммите в прошлом году, осуждала Россию за СВО на Украине, а на саммите этого года в Нью-Дели этого нет, что означает провал антироссийских инициатив членов G7, заявил 10 сентября вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.

Hemant Joshi/Press Information/Global Look Press

«Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20», — написал он.

Политик отметил, что текст последней декларации саммита «Группы двадцати» продемонстрировал отношение многих стран к украинскому кризису только как к одному из конфликтов, происходящих в мире. Он также указал на пункт в коммюнике, где говорится, что саммит G20 создавали для решения экономических проблем, а не геополитических.

«Киев в бешенстве от саммита, что лишь подтверждает успех международного сообщества в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки», — добавил Косачев.

Вице-спикер Совфеда также указал на то, что президент США Джо Байден досрочно покинул саммит и не принял участие в сессии под названием «Одно будущее». Косачев предложил, что Вашингтон не устраивает будущее, которое интересно для других участников саммита.

Как сообщало ИА Регнум, декларацию саммита G20 опубликовали 9 сентября. В ней говорится, что у участников форума разные мнения по поводу ситуации на Украине. В западных СМИ назвали итоговое коммюнике, принятое в Нью-Дели, капитуляцией перед Россией и ударом для стран Запада.

В МИД Украины возмутились тем, как в декларации саммита затронули украинский кризис, так как в документе не было обвинений в адрес России. При этом шерпа Индии в «Группе двадцати» Амитабх Кант сообщил, что согласование совместной декларации потребовало около 200 часов непрерывных переговоров.