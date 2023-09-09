Киев, 9 сентября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Киев недоволен тем, как в итоговой декларации участники саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели написали про вооружённый конфликт на Украине, заявил 9 сентября официальный представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

«Группе двадцати» нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию», — написал он.

При этом Николенко поблагодарил партнёров за то, что попытались внести в итоговое коммюнике другие формулировки. Он добавил, что Киев продолжает считать ключевым принцип «ничего об Украине без Украины», и опубликовал декларацию, где вычеркнул неугодные украинской стороне формулировки и дописал, что все участники G20 должны осудить Россию.

Как сообщало ИА Регнум, итоговую декларацию G20 опубликовали 9 сентября. В документе отметили, что по конфликту на Украине были разные мнения. Участники саммита также согласились, что форум посвящён экономическим вопросам, а не предназначен для обсуждения геополитических проблем.

Британская газета Financial Times назвала декларацию G20 ударом по странам Запада, так как они за год не смогли убедить развивающиеся страны осудить Россию и поддержать Украину. Издание также отметило, что коммюнике показало отсутствие глобального консенсуса по поддержке Киева.