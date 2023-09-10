Вашингтон, 10 сентября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Принятие итоговой декларации на саммите G20 в Нью-Дели означает окончательную капитуляцию перед президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал 10 сентября обозреватель Business Insider Чарльз Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Члены G20 соглашаются называть вторжение России на Украину «войной на Украине» вместо «войны против Украины» в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было», — отмечает в своей статье Дэвис.

По мнению обозревателя, Запад фактически признал российскую точку зрения, согласно которой власть в Киеве является нелегитимной из-за государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года. Сама же Украина сегодня представляет собой искусственно созданную конструкцию.

Дэвис отметил, что России на саммите G20 в Индии удалось внести важные поправки в итоговую декларацию. После всех изменений теперь вместо «военных действий» против Украины в документе речь идёт о военной технике и сотнях тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории страны, которая не должна существовать, по мнению Москвы, в нынешнем виде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал российский сенатор Алексей Пушков, президенту США Джозефу Байдену не удалось навязать участникам саммита G20 в Индии позицию Запада по Украине. Американский лидер вынужден был покинуть саммит «несолоно хлебавши».

Пушков добавил, что странам Запада пришлось утверждать декларацию, содержание которой сильно расходится с планами, которые западные лидеры строили перед поездкой на саммит.

Как уточнил шерпа Индии в группе Амитабх Кант, согласование совместной декларации лидеров G20 на саммите в Нью-Дели заняло около 200 часов «безостановочных переговоров».