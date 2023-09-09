Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Страны G20 в ходе обсуждения ситуации на Украине на саммите в Нью-Дели высказали свои точки зрения, дав разные оценки ситуации. Об этом говорится в итоговом коммюнике, которое приняли 9 сентября участники саммита.

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Согласно документу, участники саммита G20 коснулись темы Украины, обратив внимание на гибель людей в ходе конфликта, а также на такие его негативные последствия как проблемы в сферах энергетической и продовольственной безопасности.

Также конфликт негативно отражается на макрофинансовой стабильности, нарушает цепочки поставок, усложняет политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, не успевших ещё полностью восстановиться после пандемии коронавируса.

«Были разные точки зрения и оценки ситуации», — заявили авторы документа.

В коммюнике участники саммита заявили, что выступают категорически против применения ядерного оружия, а также не приемлют угроз его применения.

Конфликты страны должны разрешать путём диалога, отметили авторы коммюнике, призвав все государства соблюдать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября, ссылаясь на представителя Франции, агентство Bloomberg сообщило, что Группа двадцати выработала единый подход по ситуации на Украине. При этом с одним из членов G20 — Россией компромисс, отметило агентство, ещё не нашли.

На следующий день Bloomberg опубликовал материал о планах американского президента Джо Байдена использовать в своих целях отсутствие на саммите в Нью-Дели президента России Владимира Путина (РФ представил на саммите глава МИД Сергей Лавров) и председателя КНР Си Цзиньпина.

Он, отметило агентство, намерен попытаться вернуть влияние на страны — союзники России и Китая, в том числе по вопросу Украины. Со своей стороны МИД РФ отметил, что США пытаются давить на участников G20 по вопросу Украины.