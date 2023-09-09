Ереван, 9 сентября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильяхамом Алиевым, чтобы обсудить меры по снижению напряжённости на границе двух республик. Свою позицию глава армянского правительства 9 сентября озвучил в ходе телефонных переговоров с лидерами нескольких стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Первый разговор состоялся с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы, связанные с углубляющимся гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора, скоплением азербайджанских войск вокруг непризнанной НКР, а также ростом напряжённости на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Премьер-министр Пашинян подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, и подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере», ― говорится в заявлении на сайте премьера Армении.

В тот же день Пашинян провёл телефонные переговоры по этой же теме с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, государственным секретарём США Энтони Блинкеном и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости», ― заявили в пресс-службе.

В свою очередь Макрон и Шольц выразили готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе. Блинкен подчеркнул важность решения всех вопросов посредством диалога и мирным дипломатическим путем и отметил, что США продолжат активные усилия в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после встречи, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.

В начале июля президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы с Лачинским коридором. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Российский лидер подтвердил готовность Москвы и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

В июле Пашинин заявил, что Армения может пописать с Азербайджаном мирный договор, но при определённых условиях. По его словам, для этого необходимо наладить диалог между Баку и Степанакертом. Он также добавил, что станет возможностью для подписания документа до конца года.

Армения 12 августа запросила в Совбезе ООН внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Постпред Армении Мгер Маргарян направил в СБ ООН обращение, в котором указал, что с середины июня в Нагорном Карабахе наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

Шестикилометровый Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах, проходя по территории Азербайджана в Лачинском районе. В ходе начавшегося в 1991 году нагорно-карабахского конфликта контролировался Нагорным Карабахом.