Москва, 5 июля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы с Лачинским коридором, сообщила 5 июля пресс-служба Кремля на своём сайте.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

Уточняется, что телефонная беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Путин в разговоре с Пашиняном подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после переговоров, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.

15 июня стало известно, что Вашингтон ультимативно пытается принудить Нагорный Карабах встретиться с Азербайджаном на территории третьей страны. В случае отказа США угрожают НКР азербайджанской контртеррористической операцией.

Позднее в МИД России заявили, что Москва обеспокоена сообщениями о навязывании Соединёнными Штатами своего посредничества в общении между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Отмечалось, что такие попытки делаются Вашингтоном также и с угрозой применения силы.