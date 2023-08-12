Ереван, 12 августа, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Армения запросила в Совбезе ООН внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили 12 августа в пресс-службе МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«11 августа Республика Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием созвать внеочередное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации вследствие принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха», — сообщило внешнеполитическое ведомство.

Постпред Армении Мгер Маргарян направил в СБ ООН обращение, в котором указал, что с середины июня в Нагорном Карабахе наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Карабах с Арменией, и его блокировка отрезала регион от внешнего мира. Нагорному Карабаху не хватает в этой ситуации топлива, медикаментов и продовольствия, сообщил глава МИД Армении.

В заявлении Маргаряна сказано, что Азербайджан преднамеренно создаёт перебои поставок природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, что уже нанесло большой ущерб жизнедеятельности жителей региона.

«С учётом моего письма председателю Совета Безопасности ООН от 13 сентября 2022 года (S/2022/688) и последующего заседания Совета Безопасности, созванного 20 декабря 2022 года, просим созвать внеочередное заседание СБ ООН в соответствии с частью 1 статьи 35 Устава ООН», — заявил глава МИД Армении.

По данным армянской стороны, Азербайджан в конце декабря прошлого года заблокировал Лачинский коридор, азербайджанские власти установили КПП возле моста Хакари на границе с Арменией.

15 июня произошла перестрелка между пограничниками Армении и Азербайджана, в результате Баку запретил провоз гуманитарной помощи в Карабах, утверждают в Ереване.

7 августа в ООН группа экспертов ООН обвинила Баку в провоцировании гуманитарной катастрофы в Карабахе. Азербайджанскую сторону призвали срочно возобновить по Лачинскому коридору безопасное передвижение людей, транспорта и грузов. Эксперты напомнили, что свободное передвижение по Лачинскому коридору предусмотрено соглашением о прекращении огня от ноября 2020 года.

8 августа в Ереване прошёл митинг ветеранов Первой Карабахской войны, требовавших дать им оружие и отправить в Карабах для разблокировки Лачинского коридора.