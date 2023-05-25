Ереван, 25 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Армения может пописать с Азербайджаном мирный договор, но при определённых условиях. Об этом 25 июля на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, для этого необходимо наладить диалог между Баку и Степанакертом.

«Если начнется диалог Баку ― Степанакерт… Станет ли это возможностью для подписания мирного договора до конца года? Думаю, да», ― подчеркнул глава правительства.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью 2020 года. Тогда возобновились столкновения между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения. Стороны обвинили друг друга в эскалации и объявили военную мобилизацию.

Попытки заключить перемирие оказались безуспешными. С 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остались на занимаемых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцировали российский миротворческий контингент. Всего в Нагорный Карабах планировалось направить 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.

В 2022 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы, Вашингтона и ЕС начали обсуждение мирного договора. По итогам переговоров в Москве в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. По мнению Пашиняна, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга в пределах советских границ.

В Министерстве иностранных дел России заявили о необходимости мирного договора между Баку и Ереваном.