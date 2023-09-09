Вашингтон, 9 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Киев готов искать украинских беженцев по всему миру, чтобы вернуть на родину и отправить их на фронт. Об этом в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«На Украине почти ничего не осталось. Известно, что на Западной Украине работают отряды вербовщиков в армию, пытающиеся поймать кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие», ― добавил он.

Эксперт также рассказал, что Киев оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу.

«Вот в каком они отчаянии», — констатировал полковник.

Он также признался, что информация о количестве погибших украинских военных в ходе конфликта привела его в ужас. Однако, по его словам, Запад продолжает отправлять Украине оружие, а Киев будут находить людей, которым его вооружит.

«Я бы сказал, до тех пор, пока никого не останется, — кажется, именно такой план у киевского режима», — подытожил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен 5 сентября сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стал добиваться от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери. По информации журналиста, по этому поводу идут дискуссии Киева с Варшавой и Кишинёвом.

Польша начала выдачу киевским властям мужчин призывного возраста, незаконно уехавших с Украины после начала российской спецоперации. По информации погранохраны Польши, после начала СВО в страну прибыли порядка 2,87 млн жителей Украины в возрасте от 18 до 60 лет. За прошедший период около 2,8 млн из них покинули республику.

В свою очередь Австрия отказалась депортировать из страны украинцев призывного возраста. Представитель МВД страны заявил, что такой шаг стал бы массовым посягательством на государственность Австрии.

По данным Exxpress, в Австрии в настоящее время находятся 14 тыс. годных к службе украинцев в возрасте от 18 до 54 лет, зарегистрированные в качестве беженцев. Как отметил портал, это 28 батальонов для ВСУ.

Представитель российской хакерской группы RaHDit сообщил, что спецслужбы прибалтийских стран готовятся высылать на Украину для отправки на фронт прибывших оттуда мужчин. По его словам, на сайте МВД Литвы данные об украинцах, прибывших в республику после начала специальной военной операции, хранят в отдельной папке

После заявлений члена парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представителя президента Украины в парламенте Фёдора Вениславского о запрете женщинам на выезд с Украины, военный эксперт Михаил Онуфриенко сказал, что киевский режим фактически завёл речь о тотальной мобилизации, так как вынужден призывать в ряды ВСУ уже кого угодно. Он отметил, что конфликт идёт давно, и прежде ВСУ хватало женщин. Киев даже хвастался тем, что в его армии женщин больше, чем в любой стране НАТО.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с корреспондентом ИА Регнум отметил, что командиры ВСУ на передовой ощущают острый дефицит кадров, усугубляющийся из-за безрезультатных попыток наступления. Он добавил, что тотальная мобилизация также вряд ли поможет, так как в очень многих населённых пунктах мужской ресурс исчерпан почти полностью.

Как заявил 6 сентября глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, с начала контрнаступления в июне украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.