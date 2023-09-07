Москва, 7 сентября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Киевский режим фактически завел речь о тотальной мобилизации, так как вынужден призывать в ряды ВСУ уже кого угодно, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом заявил 7 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объявил, что обязанность вставать на воинский учёт с 1 октября на Украине распространится на женщин-медиков и фармацевтов.

Как заметил Онуфриенко, конфликт идёт давно и прежде ВСУ хватало женщин. Киев даже хвастался тем, что в его армии женщин больше, чем в любой стране НАТО.

«Но сейчас де-факто речь зашла о тотальной мобилизации, противоречащей всем законам, которые теоретически должны действовать на этой территории, — заметил Онуфриенко. — Фактически это возможность призывать кого угодно и когда угодно. По необходимости. И, судя по всему, эта необходимость возникла, раз они говорят о том, что хотят в ближайшие девять месяцев призвать полмиллиона человек».

Военный эксперт подчеркнул, что украинские власти будут всё чаще «грести» в вооружённые силы тех, на кого раньше не обращали внимания.

«Вот теперь очередь дошла до аптекарей и фармацевтов. Потом, наверное, будут ветеринары. А со временем дойдёт и до фольксштурма», — сказал Онуфриенко.

Он согласился с тем, что, может быть, на Украине даже понизят возраст призыва, обставив это решение многочисленными формулировками про добровольность.

«Но формулировка неважна. Не призовут только тех, кого нельзя из-за статуса. Половина украинских чиновников числится формально в каких-то батальонах», — сказал Онуфриенко.

В свою очередь, Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, предположил, что ключевой момент в решении киевского режима — это именно воинский учёт фармацевтов. Причём носит он не военно-стратегический, а финансовый характер.

«То есть речь идёт об учреждениях медицины, которые в массе своей не подчинены государству напрямую. Не исключено, что режим Зеленского решил таким образом установить [опосредованный] контроль за негосударственными частными клиниками и аптеками, что позволяет получать определённые деньги. Причём не совсем в бюджет. Так что дело здесь не в призыве женщин, а в системе расширения контроля и различных финансовых потоках», — предположил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Вениславского, подход украинских властей не следует считать каким-то новаторством, так как во многих странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учёту. Закон об обязательной постановке женщин-медиков и фармацевтов на воинский учёт украинские депутаты приняли в 2022 году на фоне проведения СВО. Однако теперь, как стало известно, им ограничат возможность выезда за рубеж.

Ранее стало известно, что власти Украины хотят лишить права на отсрочку от мобилизации более 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование.

Также теперь в ВСУ начнут призывать граждан с такими заболеваниями, как клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, болезни эндокринной системы. Ещё украинская армия пополнится солдатами с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Более того, мобилизации теперь подлежат ограниченно годные к службе мужчины.