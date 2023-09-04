Москва, 4 сентября, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Спецслужбы стран Прибалтики готовятся высылать на Украину для отправки на фронт прибывших оттуда мужчин, сообщил 4 сентября РИА Новости представитель российской хакерской группы RaHDit.

Ashley Chan/Global Look Press

Он рассказал, что на сайте МВД Литвы данные об украинцах, прибывших в республику после начала специальной военной операции, хранят в отдельной папке.

«Сведения собираются прибалтийскими спецслужбами в том числе и для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину», — рассказал хакер журналистам, отметив, что это подтверждает другие сообщения о подготовке депортации украинцев.

Польская газета Rzeczpospolita 4 сентября сообщила, что власти Польши начали выдавать Киеву украинских мужчин, которые нелегально выехали с Украины. Ранее Варшава выдала Киеву украинских граждан, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов в другие страны.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине опубликовали приказа минобороны о сокращении списка болезней, являющихся основанием для признания мужчин непригодными к воинской службе. В ряды ВСУ будут призвать тех, у кого клинически излеченный туберкулёз, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомный ВИЧ, болезни эндокринной системы.