Москва, 1 августа, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Командиры ВСУ на передовой ощущают острый дефицит кадров, усугубляющийся из-за безрезультатных попыток наступления, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее командир одного из подразделений ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о том, что для «победы» над Россией Украина должна провести тотальную мобилизацию и отказаться от политических аспектов в работе органов власти.

Как заметил Мендкович, Кухарчук плохо представляет себе ситуацию в украинском тылу. А там в очень многих населённых пунктах мужской ресурс исчерпан почти полностью. Даже в западных областях, где мобилизация проводилась в последнюю очередь, во многих поселках и городах остались только женщины или мужчины с первой группой инвалидности или уже непригодные по возрасту.

По его мнению, позиция Кухарчука свидетельствует о том, что командиры на передовой ощущают острый дефицит кадров в силу множащихся потерь из-за безрезультатных попыток наступления.

«Идея пополнения баланса за счёт тотальной мобилизации нереальна, а стало быть, нужно говорить о совершенно других способах решения ситуации и спасения украинских жизней. Прежде всего это капитуляция отдельных бойцов и подразделений, постепенное освобождение территории Украины с последующей ликвидацией фашистского режима», — сказал Мендкович.

Он подчеркнул, что украинская экономика уже прекращает своё существование. Очень большая доля населения выезжает в другие страны для периодических заработков. В том числе есть массовая практика выезда рейсовыми автобусами с Западной Украины через Прибалтику в Россию, чтобы работать и кормить свои оставшиеся семьи.

«Речь идёт о постепенном коллапсе украинской государственности и украинской экономики», — сказал Мендкович.

Что касается призывов отказаться от «политических аспектов», то, как предположил Мендкович, по всей видимости, речь идёт о том, что Кухарчук хотел бы пополнить ряды ВСУ за счёт мобилизации чиновников, выполняющих гражданские функции, в том числе связанные с социальным обеспечением, образованием и медициной.

«Фактически это будет означать ликвидацию какой бы то ни было организованной жизни в тылу с переброской всех человеческих ресурсов на фронт, — пояснил эксперт. — Это будет означать кратковременное превращение территории, контролируемой Киевом, в кочевую страну без каких-то организованных институтов. Пойдут на это или нет, неизвестно, но в любом случае это мало повлияет на ход конфликта».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, есть большие сомнения в том, что власти Украины знают, какова реальная численность населения их страны и тем более его половозрастная структура.

По его мнению, если киевский режим прислушается к призывам Кухарчука и проведёт тотальную мобилизацию, максимально может быть мобилизовано около 2 млн человек. Однако даже при таком гипотетическом сценарии добиться перелома в боевых действиях ВСУ не сможет. Скажется как неподготовленность личного состава, так и полное господство в воздухе российской авиации.

Кроме того, на Украине возникла серьёзная проблема с ростом числа уклоняющихся от службы в армии. Оказывается, только пятая часть от необходимого количества военнообязанных на Украине добровольно идет в ВСУ. Как сетуют украинские военкомы, «без облав и разыскных мероприятий не обойтись».