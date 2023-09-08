Киев, 8 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Только мобилизованные женщины попадут под запрет на выезд с территории Украины. Об этом заявил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский.

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таким образом он опроверг ранее высказанные им же слова о том, что такой запрет предполагается для женщин-медиков, вставших на воинский учёт. Это заявление депутата вызвало общественный резонанс.

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами», ― пояснил в беседе с РБК-Украина парламентарий.

Он добавил, что эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вениславский объявил, что обязанность вставать на воинский учёт с 1 октября на Украине распространится на женщин-медиков и фармацевтов.

Комментируя эти заявления, военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что киевский режим фактически завёл речь о тотальной мобилизации, так как вынужден призывать в ряды ВСУ уже кого угодно. Он отметил, что конфликт идёт давно и прежде ВСУ хватало женщин. Киев даже хвастался тем, что в его армии женщин больше, чем в любой стране НАТО.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе корреспонденту ИА Регнум отметил, что командиры ВСУ на передовой ощущают острый дефицит кадров, усугубляющийся из-за безрезультатных попыток наступления. Он добавил, что тотальная мобилизация также вряд ли поможет, так как в очень многих населённых пунктах мужской ресурс исчерпан почти полностью.

Обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен 5 сентября сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский стал добиваться от европейских государств депортации выехавших туда украинских граждан, так как ВСУ несут чудовищные потери. По информации журналиста, идут дискуссии по этому поводу Киева с Варшавой и Кишинёвом.