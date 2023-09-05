Пекин, 5 сентября, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский из-за чудовищных потерь в зоне боевых действий призвал европейские страны депортировать уехавших туда сограждан призывного возраста. Об этом 5 сентября написал обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», — отметил он.

Брайен указал, что контрнаступление украинской армии заканчивается и оно оказалось безуспешным. По словам журналиста, экс-главу минобороны Украины Алексея Резникова сняли с занимаемого поста именно по этой причине, так как его теперь можно обвинить в провале наступления ВСУ.

Западные СМИ, в первую очередь британские и американские, продолжают заявлять, что контрнаступление киевских войск каким-то образом развивается и им якобы даже удалось прорвать первую линию обороны российской армии, уточнил автор публикации.

«Это пропаганда — Украина понесла чудовищные потери», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября представитель российской хакерской группы RaHDit заявил, что спецслужбы прибалтийских республик собираются высылать на Украину для отправки в зону боевых действий прибывших оттуда мужчин призывного возраста. Он уточнил, что МВД Литвы хранит данные о таких лицах в отдельной папке.

До этого польская газета Rzeczpospolita написала, что власти Польши начали выдачу Киеву мужчин призывного возраста, которые незаконно уехали с Украины после начала СВО. По данным издания, до этого Польша начала выдавать киевским властям граждан Украины, занимавшихся переправкой нелегальных мигрантов в европейские страны.