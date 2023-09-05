Сочи, Краснодарский край, 5 сентября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества при оплате российского продовольствия в рамках зерновой сделки. Об этом 5 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолёте, на котором возвращался из Сочи после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Его словам приводит телеканал TRT Haber.

Турецкий лидер напомнил, что одним уз условий России для продления зерновой сделки было подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, в которой сейчас российские финансовые организации не участвуют из-за санкций.

«Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН Гутерриш в направленном им письме предложил механизм посредничества, который не будет прямым [подключением к] SWIFT, как хотят русские, а будет производным от транзакции через SWIFT», ― пояснил Эрдоган.

Он также добавил, что ООН работает над вопросом страхования российских судов.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Эрдоганом 4 сентября в Сочи подчеркнул, что Россия готова реанимировать зерновую сделку и сделать это сразу, как только выполнят все её условия.

Песков, комментируя итоги встречи глав России и Турции, отметил, что достичь конкретных договорённостей по зерновой сделке в рамках двусторонних переговоров невозможно, так как это многосторонний процесс.

В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, несмотря на призыв к такому шагу президента Турции. Он уточнил, что считает позицию властей Украины справедливой, и Киев, по его словам, не должен становиться заложником «российского шантажа».