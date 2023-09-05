Москва, 5 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Достичь конкретных договорённостей по зерновой сделке в рамках двусторонних переговоров невозможно. Это многосторонний процесс. Об этом 5 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, потому что если говорить о зерновой сделке, то это многосторонний процесс», ― пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что также принимается во внимание и позиция Запада, который на протяжении длительного времени отказываются выполнять условия черноморской сделки, что сделало её дальнейшее продление невозможным.

«Поэтому, здесь, конечно, вопрос касается других сторон, то просто в ходе двусторонних контактов не представляется возможным о чем-то конкретном договориться», ― указал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал беспилотники украинской армии одной из причин выхода Москвы из зерновой сделки. По его словам, это одно из нарушений ранее достигнутых договорённостей, согласно которым украинские порты не будут использовать против России, в том числе для создания беспилотников.

По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стороны достигли договорённости в вопросе поставок российского зерна, переработанного в муку, в бедные страны.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова реанимировать зерновую сделку и сделать это сразу, как только выполнят все её условия.