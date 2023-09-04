Сочи, Краснодарский край, 4 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Россия готова реанимировать зерновую сделку. Об этом 4 сентября в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что Москва сделает это сразу, как только будут выполнены все условия России.

«Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку — я сегодня ещё раз об этом сказал господину президенту — и сделаем это сразу же как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — заявил он.

Российский лидер отметил, что на переговорах с Эрдоганом зерновой сделке стороны уделили большое внимание. Путин обвинил страны Запада в блокировании российских требований.

«Нас просто вынудили принять это решение, выйти из сделки, так как западные страны отказываются выполнять обязательства по зерновой сделке. Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках», ― указал Путин.

Также глава государства сообщил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировки в беднейшие страны.

Как сообщало ИА Регнум, черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Президент России Владимир Путин, выступая 22 августа на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой. Российский лидер добавил, что стране намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.

Источник в политических кругах Анкары считает, что шансы на возобновление зерновой сделки по итогам переговоров президентов России и Турции крайне малы. По его словам, позиции ООН, России и Соединённых Штатов не позволят взаимовыгодно и эффективно разрешить вопрос продления зерновой сделки. Собеседник подчеркнул, что российская сторона обозначила свои ожидания, которые другие стороны соглашения не готовы или не могут принять.